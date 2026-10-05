Стало известно, какие улицы перекроют в Уфе для празднования Дня республики

В башкирской столице в связи с мероприятиями ко Дню республики ограничат движение на ряде улиц, предупреждает мэрия. Причем ряд улиц перекроют задолго до самого праздника.

Так, с 22.00 8 октября до 1.00 10 октября будет запрещен проезд по улицам Тукаева (от Дома правительства РБ до ул. Советской) и Советской (от ул. Заки Валиди до ул. Тукаева). Кроме того, ограничат движение по крайней правой полосе улицы Заки Валиди вдоль парка им. В.И. Ленина (от ул. Карла Маркса до ул. Советской) для торжественного открытия парка после реконструкции.

8 октября с 6 до 13 часов и 9 октября с 8.30 до 12.00 ограничат проезд по улице Театральной для подготовки и проведения торжественного посвящения учащихся в «шаймуратовцы».

9 октября с 16 до 19 часов перекроют крайнюю правую полосу по нечетной стороне улицы Коммунистической (между ул. М. Хисматуллина и Дорофеева). Там пройдет церемония открытия памятника Мидхату Шакирову.

С 23 часов 10 октября до 11 часов 11 октября будет недоступна парковка на верхней площадке Монумента Дружбы (со стороны ул. Октябрьской революции). Ограничения необходимы для подготовки и проведения церемонии возложения цветов.

Как ранее писал «Башинформ», ближайшие выходные для жителей Башкирии в честь Дня республики будут трехдневными – с 10 по 12 октября.