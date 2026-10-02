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20:53 (UTC+5), 02 Октября 2026

В Башкирии ограничили движение еще на одном участке трассы М-5 «Урал»

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Архив ИА Башинформ
Фото: Архив | ИА Башинформ
Рустем Сагитов

В Башкирии 2 октября ввели с 19.30 (местное время) ограничение движения на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Республике Башкортостан с 1480 по 1548 км (от города Уфы до Иглинского района, Республика Башкортостан).

Мера касается автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств.

Это связано с неблагоприятными погодными условиями (снег, мокрый снег, зимняя скользкость), уточнили в Госкомитете РБ по ЧС. 

Движение будет ограничено до окончания неблагоприятных метеорологических явлений.

Ранее мы писали, что временное ограничение движения введено для автобусов и маршрутных такси (осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах), грузовых транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск 1548+651 – км 1799 км (от границы Республики Башкортостан до Челябинска).

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