890 км без дозаправки: в Уфе тестируют гибридный внедорожник в ESTEO Центр ТТС

Как комментируют в компании, премиальный внедорожник создан специально для тех, кто не боится отправляться туда, где заканчивается асфальт и начинается настоящее приключение. Его выносливость и проходимость позволяют преодолевать любые препятствия с комфортом и уверенностью.
Гибридная система Golden REEV обеспечивает запас хода более 890 км без дозаправки. Суммарная мощность двигателя достигает впечатляющих 456 л.с. при крутящем моменте 505 Нм. Разгон до «сотни» занимает всего 5,9 секунды!
Внедорожник оснащен интеллектуальным полным приводом i‑AWD и системой из 8+1 режимов движения: от скользких поверхностей до глубокого песка или снега. Дорожный просвет в 220 мм позволяет уверенно двигаться там, куда другие боятся заехать.
Для путешественников предусмотрен режим кемпинга мощностью до 6 кВт, позволяющий использовать автомобиль как источник энергии для внешних потребителей. Объем багажника варьируется от 715 до 1818 литров, что идеально подходит для длительных экспедиций.
- В дилерском центре ESTEO Центр ТТС (ул. Рубежная, 180) вы можете получить дополнительную выгоду уже сегодня! При посещении салона в день звонка мы предложим вам специальные условия приобретения и приятные сюрпризы, - рассказали в компании.
Рекомендуемая розничная стоимость ESTEO V27 составляет 5 920 000 рублей. Однако благодаря государственной программе поддержки автомобилей на новых источниках энергии (NEV) клиенты могут получить фиксированную выгоду в размере 925 000 рублей.
Запишитесь прямо сейчас на тест-драйв в дилерский центр ESTEO Центр ТТС (Уфа, ул. Рубежная, 180) и убедитесь во всех преимуществах этого автомобиля лично. Почувствуйте мощь гибридного привода, оцените просторный салон с панорамной крышей и аудиосистемой PIONEER с 15 динамиками.
Не упустите шанс стать обладателем уникального внедорожника будущего.
Записаться на тест-драйв можно по телефону ☎️ +7 347 200 76 59 или через сайт дилерского центра ESTEO Центр ТТС.
Дополнительную выгоду и подарки можно получить только при личном визите в наш шоу-рум в день первого обращения.
ESTEO — новый премиальный автомобильный бренд, представленный на российском рынке в рамках глобального стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo в апреле 2026 года.
Философия бренда строится на создании высокотехнологичного пространства, где интеллектуальные системы, эргономика и безопасность становятся естественной частью жизни владельца. Модельный ряд ESTEO включает как инновационные автомобили на новых источниках энергии (NEV), так и современные модели с двигателями внутреннего сгорания, отличающиеся выразительным дизайном и высочайшим уровнем исполнения.
Официальный сайт: https://esteo.ru
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