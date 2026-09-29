890 км без дозаправки: в Уфе тестируют гибридный внедорожник в ESTEO Центр ТТС

Как комментируют в компании, премиальный внедорожник создан специально для тех, кто не боится отправляться туда, где заканчивается асфальт и начинается настоящее приключение. Его выносливость и проходимость позволяют преодолевать любые препятствия с комфортом и уверенностью.

Гибридная система Golden REEV обеспечивает запас хода более 890 км без дозаправки. Суммарная мощность двигателя достигает впечатляющих 456 л.с. при крутящем моменте 505 Нм. Разгон до «сотни» занимает всего 5,9 секунды!

Внедорожник оснащен интеллектуальным полным приводом i‑AWD и системой из 8+1 режимов движения: от скользких поверхностей до глубокого песка или снега. Дорожный просвет в 220 мм позволяет уверенно двигаться там, куда другие боятся заехать.

Для путешественников предусмотрен режим кемпинга мощностью до 6 кВт, позволяющий использовать автомобиль как источник энергии для внешних потребителей. Объем багажника варьируется от 715 до 1818 литров, что идеально подходит для длительных экспедиций.