В Уфе квартал в Лихачевской промзоне планируется застроить жильем

Согласно документации, общая площадь территории проектирования составляет 25 га. В настоящее время здесь размещаются промышленные предприятия, складские комплексы и гаражи.

Разрабатываемый проект планировки предполагает обоснование размещения многоэтажной жилой застройки. Основные характеристики объектов капитального строительства уточняются на стадии разработки документации по планировке. План организации рельефа должен быть разработан с учетом вертикальной планировки окружающих улиц. Обеспечение теплом объектов капстроительства, в том числе жилых, предусматривается от новых источников теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Уфе дано разрешение на проектирование нового квартала в пойме рек Белая и Уфа.