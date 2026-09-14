В санаториях Башкирии кардинально изменился «портрет» отдыхающего

Важно экономически обосновывать оздоровительные программы в санаториях, видя в них не социальную нагрузку, а инструмент повышения эффективности экономики, заявила на оперативном совещании правительства в ЦУРе Наталья Полянская.
По ее мнению, нерационально, когда работодатели платят постфактум — по больничным. Совокупные издержки от временной нетрудоспособности сотрудника многократно превышают стоимость плановых санаторно-курортных мероприятий.
«Если раньше портрет отдыхающего был предсказуемо „возрастным“, то сегодня структура неузнаваемо изменилась: почти половина — 45% — люди от 30 до 45 лет. Это самая экономически активная часть населения и наше будущее. А значит, основная задача, которую диктует это омоложение пациентов, — не лечить болезнь, а предупреждать её», — отметила вице-премьер правительства Башкирии Наталья Полянская.
Сегодня башкирские санатории для сохранения высокой доходности переходят от отраслевого предложения к системному партнерству.
«Финансовая устойчивость санаториев Башкортостана — это фундамент. Мы понимаем, что ждать точечных продаж путевок — не выход, поэтому прорабатываем все возможные варианты подписания соглашений с промышленными гигантами — это реальная возможность дальнейшего развития», — добавила Наталья Полянская.
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