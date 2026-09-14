13 сентября в Уфе прошёл XII Уфимский международный марафон

«Мы расширяем географию участников. Если в прошлом году Уфимский марафон объединил бегунов из 38 стран, то в этом – из 46, - рассказал организатор, депутат Госсобрания Башкортостана Денис Назаров. - Самому старшему участнику марафона исполнилось 88 лет, самому младшему — 1 месяц. Увеличилось число участников детских стартов с 500 до 650. На финише им вручили памятные медали и яркие баффы».

Дистанции Уфимского международного марафона 2026 для бега и скандинавской ходьбы составили 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, детские старты (50-200 м). Шестой год подряд участники на скоростных роллерах проехали 10 км.

Каждый участник получил в стартовом пакете фирменную футболку, подарки от партнеров, на финише – эксклюзивную медаль. В этом году в её центре запечатлён памятник Салавату Юлаеву. Самых быстрых бегунов ждали подарки и призы от партнеров.

Победителями Уфимского международного марафона на дистанции 42,2 км стали Павел Патраков (02:28:10) и Гульназ Голиус (03:00:22). На 21,1 км – четвертый год подряд первым приходит Денис Валитов(1:06:59), среди женщин «золото» забрала Мария Бережная (1:16:56), опередив лидера прошлого года Анну Шобухову (1:19:34). Победителями на 10 км стали Алёна Стрельникова— (34:47) и титулованный гость из Татарстана - Ринас Ахмадеев, который пробежал дистанцию за 29:39, установив рекорд Уфимского марафона.