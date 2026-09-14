13 сентября в Уфе прошёл XII Уфимский международный марафон

«Мы расширяем географию участников. Если в прошлом году Уфимский марафон объединил бегунов из 38 стран, то в этом – из 46, - рассказал организатор, депутат Госсобрания Башкортостана Денис Назаров. - Самому старшему участнику марафона исполнилось 88 лет, самому младшему — 1 месяц. Увеличилось число участников детских стартов с 500 до 650. На финише им вручили памятные медали и яркие баффы».
Дистанции Уфимского международного марафона 2026 для бега и скандинавской ходьбы составили 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, детские старты (50-200 м). Шестой год подряд участники на скоростных роллерах проехали 10 км.
Каждый участник получил в стартовом пакете фирменную футболку, подарки от партнеров, на финише – эксклюзивную медаль. В этом году в её центре запечатлён памятник Салавату Юлаеву. Самых быстрых бегунов ждали подарки и призы от партнеров.
Победителями Уфимского международного марафона на дистанции 42,2 км стали Павел Патраков (02:28:10) и Гульназ Голиус (03:00:22). На 21,1 км – четвертый год подряд первым приходит Денис Валитов(1:06:59), среди женщин «золото» забрала Мария Бережная (1:16:56), опередив лидера прошлого года Анну Шобухову (1:19:34). Победителями на 10 км стали Алёна Стрельникова— (34:47) и титулованный гость из Татарстана - Ринас Ахмадеев, который пробежал дистанцию за 29:39, установив рекорд Уфимского марафона.
Впервые марафонскую дистанцию преодолел параальпинист, блогер Рустам Набиев. 42,2 км он проехал на обычной инвалидной коляске, управляя ею руками. По его словам, маршрут оказался непростым, было много затяжных подъемов.
«Но всё это преодолимо! Я очень доволен! – поделился эмоциями сразу после финиша Рустам Набиев. - Это мой первый марафон, и я рад, что дебют состоялся именно на родине. Спасибо большое всем, кто организовал этот праздник спорта, всем, кто помогал на трассе. Всем участникам, что они пришли. Я очень горд, что у нас в Уфе проходит мероприятие такого международного масштаба».
В этот день на Уфимском марафоне бежали именитые спортсмены: трёхкратный призёр паралимпийских игр Анна-Кулич-Сорокина, двукратный чемпион летних паралимпийских игра Алексей Лабзин. Также на старт поддержать бегунов вышли депутаты Госсобрания РБ и Госдумы, члены Правительства Башкортостана, общественники и представители бизнес-сообщества.
На полумарафонской дистанции к финишу вёл бегунов звёздный пейсмейкер Владимир Волошин, спортивный предприниматель, сооснователь соревнований по триатлону IRONSTAR, фестиваля бега ROSA RUN, платформы МойФитнес.рф и Лиги Марафонов BRICS. Гость отметил, что для него каждая поездка в Башкортостан – это всегда приятные встречи, новые знакомства и возможность поддержать сплочённую команду Уфимского марафона.
В рамках Уфимского международного марафона в девятый раз на фандрайзинговой платформе «Сделай!» проходит благотворительная акция #БегуПомогу: участники пробежали дистанцию в комфортном темпе и помогали собирать средства для детей уфимских благотворительных фондов. По предварительным данным, удалось собрать более 1,8 млн рублей. Акция ещё продолжается, итоговые результаты объявят через несколько дней.
При поддержке Администрации ГО г. Уфа, Титульный партнёр – «ШЕРАТОНПЛАЗА Уфа Конгресс Отель», Генеральный партнёр – УК «Аструм».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.