В России с 1 сентября ввели новацию в Жилищный кодекс

В администрации Уфы напомнили, что с 1 сентября в стране введён единый порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующие изменения внесены в статью 161.1 Жилищного кодекса РФ.

Это касается всех управляющих организаций, а также домов с непосредственным управлением, где собственники обязаны избрать совет многоквартирного дома.



Что меняется?

Акты приемки становятся обязательным документом. Они фиксируют, какие работы и услуги фактически выполнены УК. Раньше формально акты тоже должны были составляться, но четкого порядка их оформления не существовало. Теперь законодательно закреплены сроки и процедура.



Кто подписывает акты приемки?

Председатель совета МКД, если он наделен такими полномочиями по решению общего собрания или по доверенности от собственников. Либо это могут быть члены совета МКД, если на общем собрании принято решение о совместном осуществлении этих полномочий.

В случаях, когда в доме более четырех квартир, но не создано ТСЖ, собственники обязаны избрать совет многоквартирного дома. Если они этого не сделали – обязанность созыва собрания ложится на орган местного самоуправления.



Сроки оформления актов

Управляющая компания обязана оформить акт не позднее 30 дней со дня оказания услуги или выполнения работы. В договоре могут быть установлены и более короткие сроки. Акт направляется председателю или членам совета в двух экземплярах не позднее пяти дней с момента оформления.

В течение десяти дней со дня получения акта необходимо подписать акт и вернуть один экземпляр в УК либо направить письменный обоснованный отказ с аргументацией. Если в течение 30 дней со дня получения акта ответа от председателя/членов совета не поступило – акт считается согласованным.

При возникновении разногласий по объему или качеству работ, стороны могут оформить новый акт приемки с учетом замечаний или обратиться в суд.



Важные нюансы

Количество услуг и работ в одном акте не ограничено. Новый порядок не распространяется на дома, управляемые ТСЖ, ЖСК и иными специализированными кооперативами (у них свой порядок контроля). Действующие договоры управления при необходимости нужно привести в соответствие с новыми требованиями, а при противоречиях с 1 сентября применяются положения приказа № 318/пр.



Что нужно сделать УК?

Проверить действующие договоры управления на предмет соответствия новым срокам и процедурам. Организовать работу по своевременному оформлению и направлению актов. Разъяснить жителям и председателям советов МКД новый порядок.



Что нужно сделать собственникам?

Выбрать совет многоквартирного дома, если этого еще не сделано. Определить полномочия председателя или членов совета по подписанию актов. Внимательно проверять акты и при необходимости давать мотивированный отказ.

Новый порядок делает процесс приемки работ прозрачным и контролируемым, а значит – помогает защитить интересы жителей и повысить качество услуг ЖКХ.

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