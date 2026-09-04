Ушел из жизни отец мэра Казани Раис Метшин

Раис Музагитович приехал в Нижнекамск ещё в годы становления города. Его профессиональная жизнь была связана с крупнейшими предприятиями Нижнекамска — нефтехимическим комбинатом и «Нижнекамскшиной». Много лет он посвятил промышленности, вопросам охраны труда и безопасности. Раис Музагитович был удостоен почетного звания «Заслуженный химик Республики Татарстан».

«Сегодня Нижнекамск прощается с человеком, чья жизнь была неразрывно связана с нашим городом. Раис Музагитович был из поколения людей, которые создавали Нижнекамск своим трудом. Приехав сюда ещё в годы становления города, он посвятил ему многие годы своей жизни, работал на наших предприятиях, передавал свой опыт и знания. За каждым таким человеком — большая жизнь, труд и вклад в развитие города. И сегодня вместе с семьёй мы скорбим об этой утрате», — сказал Радмир Беляев.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.