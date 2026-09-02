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12:15 (UTC+5), 02 Сентября 2026

Запах канализации и высолы: в Башкирии суд встал на сторону жильцов

В Стерлитамаке управляющая компания «Жилкомплект» оштрафована на 200 тысяч рублей за игнорирование предписания, сообщили в Госкомитете РБ по жилищному и строительному надзору.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Стерлитамакский городской суд вынес заочное решение по делу в отношении ООО «Управляющая компания „Жилкомплект“». Организация обязана исполнить предписание Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору и устранить выявленные нарушения в многоквартирном доме №1 по проспекту Ленина.

Поводом для проверки стало обращение жильца этого дома. В ходе выездной проверки специалисты Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору зафиксировали ряд серьёзных проблем. В частности, на стенах дома обнаружены высолы (предположительно, из‑за испарения канализации). В подъезде № 5 ощущается стойкий запах канализации. Поэтому для проветривания окна здесь вынуждены держать открытыми. Кроме того, около входной двери в подъезд №5 имеется закрытое технологическое отверстие, из которого происходит испарение и распространение неприятного запаха. Также зафиксировано разрушение окрасочного слоя стен около входной группы.

25 сентября 2025 года управляющей компании выдано предписание устранить нарушения до 1 декабря 2025 года. А именно: ликвидировать причины запаха, устранить разгерметизацию системы канализации и восстановить отделку стен. Однако по итогам выездного обследования от 24 декабря 2025 года выяснилось, что предписание не исполнено. При рассмотрении дела в суде УК не представила доказательств выполнения работ, а её представитель не явился на заседание.

26 февраля 2026 года мировой судья привлёк ООО «УК „Жилкомплект“» к административной ответственности за неисполнение предписания. Управляющей компании назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Суд подтвердил вину организации в том, что она не устранила нарушения в установленный срок. Постановление вступило в законную силу.

Ранее Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о недействительности протокола собрания жильцов в Мелеузе, сообщил Башинформ

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