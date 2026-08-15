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08:50 (UTC+5), 15 Августа 2026

Ляйсан Утяшева поделилась воспоминаниями о своей матери

Наша землячка, популярная телеведущая, спортсменка и блогер Ляйсан Утяшева накануне поделилась с подписчиками своего блога воспоминаниями о своей маме. Свой пост она сопроводила фотографиями из семейного альбома, начиная с раннего детства до дней взлета карьеры.

Фото: семейный архив Ляйсан Утяшевой | канал в МАХ
Лейла Аралбаева

К сожалению, ее мамы уже нет живых. Вчера ей исполнилось бы всего 62 года.

«14 августа для меня по-особенному любимый день. В этот день в 1964 году родилась моя мамочка… Люблю, скучаю», - написала Утяшева.

Ранее мы писали, что Ляйсан Утяшева в день рождения вспоминала о своей малой родине - Башкирии. Она выложила в своем МАХ-канале множество фото из семейного альбома.

семейный архив Ляйсан Утяшевой канал в МАХ
семейный архив Ляйсан Утяшевой канал в МАХ
Фото: семейный архив Ляйсан Утяшевой | канал в МАХ
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