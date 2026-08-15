Ляйсан Утяшева поделилась воспоминаниями о своей матери

К сожалению, ее мамы уже нет живых. Вчера ей исполнилось бы всего 62 года.

«14 августа для меня по-особенному любимый день. В этот день в 1964 году родилась моя мамочка… Люблю, скучаю», - написала Утяшева.

Ранее мы писали, что Ляйсан Утяшева в день рождения вспоминала о своей малой родине - Башкирии. Она выложила в своем МАХ-канале множество фото из семейного альбома.