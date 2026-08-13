Какие новые законы окажут влияние на Башкирию

Глава правительства Башкортостана Андрей Назаров в своих соцсетях рассказал о ключевых изменениях, которые окажут влияние на развитие республики.

— По поручению Михаила Мишустина начинаем масштабную работу по увеличению производительности труда через автоматизацию, роботов и искусственный интеллект. Важный нюанс: теперь меры господдержки бизнеса привяжем к реальной эффективности предприятий. Деньги получат только реально растущие предприятия. Также усилим связь науки и промышленности — объединим данные с системой «Электронный бюджет», — рассказал премьер-министр.

Республиканскому минмолодёжи он поручил помочь с участием во втором сезоне проекта «Росмолодёжь.Гранты». Конкурс по 18 номинациям проводится для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Власти Башкирии решили помочь семьям погибших участников СВО бесплатными двухдневными экскурсиями по республике.

Также утверждены новые лимиты на охоту: так как экология позволяет, увеличили квоты на медведя, лося и косулю. ОЭЗ «Алга» получила новые полномочия по планировке территории — чтобы инвесторы быстрее заходили и создавали рабочие места.