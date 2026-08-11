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17:05 (UTC+5), 11 Августа 2026

Член Общественной палаты Башкирии возглавил армию Суворова

Реконструкторы из Уфы стали участниками фестиваля «Марсово поле» в Пензе.

Фото: Даша Сивкова | пресс-служба Общественной палаты РБ
Лейла Аралбаева
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Заместитель председателя Общественной палаты Башкирии, член Общественной палаты РФ Рамиль Рахимов вместе с реконструкторами из Уфы 8–9 августа принял участие в юбилейном 10-м военно-историческом фестивале «Марсово поле» в Пензе.

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе Общественной палаты, в этом году фестиваль был посвящен 300-летию со дня рождения русского полководца — генералиссимуса Александра Суворова. В мероприятиях приняли участие члены военно-исторических клубов из 15 городов страны. Они продемонстрировали обмундирование и приемы пехоты, кавалерии и артиллерии второй половины XVIII — начала XIX века.

Рамиль Рахимов руководил русской армией 1812 года вместе с другими реконструкторами из разных уголков России, в том числе реконструкторами Белоруссии и Узбекистана. Вместе они демонстрировали зрителям эпизод сражений Отечественной войны 1812 года.

Гости фестиваля смогли посетить исторический лагерь, интерактивные площадки, послушать концерт старинной военной и казачьей музыки, посмотреть показательные выступления участников военно-исторических клубов.

«Утром погода так щедро полила водой место проведения мероприятия, что казалось, оно на грани отмены. Но солдаты есть солдаты, они вышли на бой, а зрители поддержали», — поделились подробностями участники.

Ранее мы писали, что Общественная палата Башкирии подписала соглашение по выборам с 17 НКО.

Даша Сивкова пресс-служба Общественной палаты
Даша Сивкова пресс-служба Общественной палаты
Даша Сивкова пресс-служба Общественной палаты
Даша Сивкова пресс-служба Общественной палаты
Даша Сивкова пресс-служба Общественной палаты
Даша Сивкова пресс-служба Общественной палаты
Фото: Даша Сивкова | пресс-служба Общественной палаты
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