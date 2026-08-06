В Мордовии засняли купающихся лосят

Жители Краснослободска стали свидетелями трогательной картины — в пойме реки Мокши на прогулку вышла пара лосят.

Как сообщили «Известия Мордовии», животные вели себя абсолютно спокойно: сначала они с интересом изучали береговую линию, после чего зашли в воду, чтобы поплавать и напиться. Специалисты подчеркивают, что лосята не проявляли признаков беспокойства или агрессии по отношению к людям.

Спустя некоторое время лосята скрылись в прибрежных зарослях, вернувшись в естественную среду обитания.

Ранее в Башкирии фотоловушка засняла соседство двух медведей.