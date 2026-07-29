В Уфе открылась выставка картин, приуроченная к 20-летию Башкирской генерирующей компании

На полотнах запечатлены Кармановская ГРЭС, Павловская и Юмагузинская ГЭС, а также ТЭЦ, расположенные в городах республики. Творческие работы выполнены в жанрах классической и современной живописи профессиональными художниками, а также студентами Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова и Уфимского училища искусств. Среди авторов такие известные имена, как Филарет Шагабутдинов, Люза Исмагилова, Флоренс Вантеева, Ильшат Байбурин, Евгений Бычков и другие.

Большинство работ стали плодом летних пленэров на крупнейшие объекты энергосистемы Башкортостана. И именно живые, яркие впечатления получили свое отражение на полотнах, представленных широкой публике.

«Нам было интересно отметить очередную знаковую дату в истории компании необычным творческим проектом, — прокомментировали событие в ООО «БГК». — Название выставки — «Природа энергии» — отражает суть проекта и формат взаимодействия нашей компании с окружающей средой. С одной стороны, сила и мощь стихий — огня, воды и ветра — лежат в основе генерации электрической и тепловой энергии, что является основным видом деятельности компании. С другой, один из приоритетов в работе энергетиков сегодня — это забота об окружающей среде, сохранение природы в зоне размещения своих производственных объектов, рациональное использование природных ресурсов».