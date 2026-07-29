В Уфе открылась выставка картин, приуроченная к 20-летию Башкирской генерирующей компании

На полотнах запечатлены Кармановская ГРЭС, Павловская и Юмагузинская ГЭС, а также ТЭЦ, расположенные в городах республики. Творческие работы выполнены в жанрах классической и современной живописи профессиональными художниками, а также студентами Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова и Уфимского училища искусств. Среди авторов такие известные имена, как Филарет Шагабутдинов, Люза Исмагилова, Флоренс Вантеева, Ильшат Байбурин, Евгений Бычков и другие.
Большинство работ стали плодом летних пленэров на крупнейшие объекты энергосистемы Башкортостана. И именно живые, яркие впечатления получили свое отражение на полотнах, представленных широкой публике.
«Нам было интересно отметить очередную знаковую дату в истории компании необычным творческим проектом, — прокомментировали событие в ООО «БГК». — Название выставки — «Природа энергии» — отражает суть проекта и формат взаимодействия нашей компании с окружающей средой. С одной стороны, сила и мощь стихий — огня, воды и ветра — лежат в основе генерации электрической и тепловой энергии, что является основным видом деятельности компании. С другой, один из приоритетов в работе энергетиков сегодня — это забота об окружающей среде, сохранение природы в зоне размещения своих производственных объектов, рациональное использование природных ресурсов».
В своих работах авторы картин сумели показать красоту родного края, в которую органично вписываются индустриальные объекты. И все это может находиться в полной гармонии при бережном и ответственном подходе человека к окружающей среде.
«Мы не ставили конкретных задач перед художниками. И результат превзошел все ожидания. Работы получились очень необычные, выполненные в разных стилях и техниках. Художники смогли уловить красоту в таких привычных для энергетиков объектах, как электростанции, и за это мы им очень благодарны», — подчеркнули организаторы выставки.
Выставка работает ежедневно по 9 августа с 12.00 до 20.00 в ивент-холле «Лофт» городского пространства «Арт-Квадрат» (вход со стороны улицы Чернышевского)
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