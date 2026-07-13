В России выйдет в обращение новая памятная монета

14 июля выходит в обращение памятная серебряная монета, приуроченная к 400-летию основания города Набережные Челны. Монета номиналом 3 рубля выходит в серии «Города», сообщил регулятор в канале Макс.

«Набережные Челны — сердце промышленности Татарстана. С его именем связана история автомобильного гиганта КамАЗ, с конвейера которого ровно 50 лет назад сошел первый грузовик. Завод определил не только экономику города — он стал родиной многих трудовых династий», — отмечается в сообщении.

Приобрести монету можно в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.

Как ранее сообщал Башинформ, 30 июня Банк России выпускает в обращение памятную 25-рублевую серебряную монету, которая выйдет в рамках серии «Памятники архитектуры России». Монету посвятили теме «Выставочного комплекса „Выставка достижений народного хозяйства“, г. Москва».