Стало известно, на каких улицах Уфы появились новые липы и клёны

В башкирской столице в рамках весеннего этапа акции «Зеленая Башкирия» высадили 1590 деревьев и более 3200 кустарников, сообщил на оперативном совещании в мэрии заместитель начальника городского Управления коммунального хозяйства и благоустройства Ришат Исмагилов.

В центральной части города по улицам Октябрьской революции, Аксакова, Гоголя, Ветошникова, Ленина, Пушкина, Мустая Карима, Аксакова, Достоевского появились 247 крупномерных лип. На участке улицы Чернышевского от Крупской до Ленина – 22 клена.

О том, из чего складывается математика озеленения Уфы – читайте в аналитическом материале «Башинформа».