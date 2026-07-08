Стало известно, на каких улицах Уфы появились новые липы и клёны

В башкирской столице в рамках весеннего этапа акции «Зеленая Башкирия» высадили 1590 деревьев и более 3200 кустарников, сообщил на оперативном совещании в мэрии заместитель начальника городского Управления коммунального хозяйства и благоустройства Ришат Исмагилов.
В центральной части города по улицам Октябрьской революции, Аксакова, Гоголя, Ветошникова, Ленина, Пушкина, Мустая Карима, Аксакова, Достоевского появились 247 крупномерных лип. На участке улицы Чернышевского от Крупской до Ленина – 22 клена.
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