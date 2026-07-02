В Башкирии утвердили план развития сплавного туризма до 2035 года

Правительство Республики Башкортостан приняло концепцию развития водного туризма на реках региона на ближайшие 10 лет.
Согласно документу, с которым ознакомилось ИА «Башинформ», выбраны четыре пилотных маршрута для первоочередного обустройства:
Представленные маршруты являются наиболее популярными для сплавов в летний период и привлекают туристов возможностью посетить такие природные достопримечательности региона, как Айские притесы, Лаклинская пещера, гора Ласын-таш, Сухие водопады, пещера и минеральный источник Кургазак, скалы Инсебика и Кабан-Таш, пещеры Акбулат, Шульган-Таш, Голубиная пещера, Антонова скала, скала Яман-Таш, Гранатовый лог, гора Самбула и другие.
В местах остановок туристов планируется создать современную безопасную инфраструктуру, новые зоны отдыха. Утвержден перечень из 24 инвестиционных проектов – предприниматели планируют построить современные кемпинги, глэмпинги и гостевые дома, некоторые из них заработают уже в этом году. Для большинства площадок требуется подведение электричества и строительство подъездных дорог. Для реализации проектов предусмотрены гранты от минтуризма республики.
Ожидается, что реализация концепции позволит систематизировать отдых на реках республики, повысить уровень безопасности туристов и создать новые рабочие места. Для продвижения туристической привлекательности региона в сфере сплавного туризма планируется создать единый бренд, мобильное приложение и провести инфотуры для блогеров и туроператоров. Для безопасности туристов введут обязательную аттестацию гидов, категорирование маршрутов по сложности и регистрацию групп в МЧС.
По оценкам экспертов, сейчас объем водного туризма в республике составляет около 1 млрд рублей в год при среднем чеке туриста в 15 000 рублей. За сезон на реках Башкортостана сплавляются 60-80 тысяч туристов. Доля региона на российском рынке составляет всего 1–2 %, хотя есть большой потенциал роста благодаря наличию более 57 тыс. км рек. Развитие отрасли сдерживается коротким летним сезоном, низкой прибыльностью и отсутствием крупных операторов.
Ранее о потенциале развития сплавного туризма в Башкирии говорил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
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