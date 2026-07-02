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11:00 (UTC+5), 02 Июля 2026

В Башкирии утвердили план развития сплавного туризма до 2035 года

Фото: Гульфия Акулова | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

Правительство Республики Башкортостан приняло концепцию развития водного туризма на реках региона на ближайшие 10 лет.

Согласно документу, с которым ознакомилось ИА «Башинформ», выбраны четыре пилотных маршрута для первоочередного обустройства:

  • Река Белая: от стоянки «Ологужан» до местности Мурат-Тугай (Бурзянский район), протяженность — 91 км.     
  • Река Ай: от деревни Кулбаково (Кигинский район) до села Лаклы (Салаватский район), протяженность — 84 км.
  • Река Юрюзань: от урочища Ельцовка до деревни Новые Каратавлы (Салаватский район), протяженность — 44 км.
  • Река Сакмара: от села Юлдыбаево до деревни Янтышево (Зилаирский район), протяженность —120 км.

Представленные маршруты являются наиболее популярными для сплавов в летний период и привлекают туристов возможностью посетить такие природные достопримечательности региона, как Айские притесы, Лаклинская пещера, гора Ласын-таш, Сухие водопады, пещера и минеральный источник Кургазак, скалы Инсебика и Кабан-Таш, пещеры Акбулат, Шульган-Таш, Голубиная пещера, Антонова скала, скала Яман-Таш, Гранатовый лог, гора Самбула и другие.

В местах остановок туристов планируется создать современную безопасную инфраструктуру, новые зоны отдыха. Утвержден перечень из 24 инвестиционных проектов – предприниматели планируют построить современные кемпинги, глэмпинги и гостевые дома, некоторые из них заработают уже в этом году. Для большинства площадок требуется подведение электричества и строительство подъездных дорог. Для реализации проектов предусмотрены гранты от минтуризма республики. 

Ожидается, что реализация концепции позволит систематизировать отдых на реках республики, повысить уровень безопасности туристов и создать новые рабочие места. Для продвижения туристической привлекательности региона в сфере сплавного туризма планируется создать единый бренд, мобильное приложение и провести инфотуры для блогеров и туроператоров. Для безопасности туристов введут обязательную аттестацию гидов, категорирование маршрутов по сложности и регистрацию групп в МЧС.

По оценкам экспертов, сейчас объем водного туризма в республике составляет около 1 млрд рублей в год при среднем чеке туриста в 15 000 рублей. За сезон на реках Башкортостана сплавляются 60-80 тысяч туристов. Доля региона на российском рынке составляет всего 1–2 %, хотя есть большой потенциал роста благодаря наличию более 57 тыс. км рек. Развитие отрасли сдерживается коротким летним сезоном, низкой прибыльностью и отсутствием крупных операторов.

Ранее о потенциале развития сплавного туризма в Башкирии говорил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. 

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