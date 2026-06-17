В Нижнем Новгороде почти втрое сократилось число самокатов для проката

Количество прокатных электросамокатов на улицах Нижнего Новгорода в 2026 году сократилось до 5 тысяч единиц. В 2025 году этот показатель составлял около 13,5 тыс., сообщает pravda-nn.ru.
Снижение числа СИМ произошло на фоне роста аварийности в других регионах. К примеру, в Москве с начала года зафиксировано 306 ДТП с участием самокатов, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее, после чего столичные власти инициировали вопрос об ограничении парков кикшеринга.
В Нижнем Новгороде дополнительные ограничения пока не вводятся, однако меры безопасности уже усилены. На 99 муниципальных территориях действует автоматическое снижение скорости до 20, 15 или 10 км/ч. Число зон с полным запретом использования СИМ в 2026 году увеличено с 19 до 25, их перечень продолжат расширять. Также ведется развитие сети велодорожек для разделения потоков пешеходов и пользователей самокатов.
Ранее заместитель главного редактора «Башинформа» придумал способ борьбы с дикими самокатчиками.
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