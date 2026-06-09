В России перенесли запуск техсбора с электроники

Сегодня стало известно о переносе запуска технологического сбора на 1 декабря вместо 1 сентября. Власти пошли навстречу бизнесу. Как писали федеральные СМИ, планируется, что платежи будут взиматься за каждую единицу завезённой или произведённой в стране техники и направляться на развитие радиоэлектронной промышленности.

Например, за смартфон могут взимать 250 руб., а за ноутбук — 500 руб. Как водится, в итоге за это придётся платить покупателям. Власти считают, что удорожание составит не больше 1%, но эксперты думают, что будет +5%.

В перечне не только компьютерная техника и мобильные телефоны. В нём также видео- и аудиотехника, холодильники, стиральные машины, микроволновки – бытовые приборы с электронным управлением. Позже сбор планируют распространить и на отдельные компоненты — микросхемы, процессоры, платы.