В Мурадымовском ущелье установили пешеходный переход через реку Большой Ик

В природном парке «Мурадымовское ущелье» завершились работы по устройству пешеходного перехода через реку Большой Ик. Об этом сообщается в официальных соцсетях природного парка.
Переход установлен на втором броде по пути к Новомурадымовской пещере. Теперь туристам не придётся искать брод, чтобы попасть на гору «Йәшел ус» — к знаменитой смотровой площадке, откуда открывается живописная панорама ущелья.
Благодаря новому сооружению путь к вершине стал значительно безопаснее и комфортнее. Туристы могут легко перейти на тропу, ведущую в гору, и насладиться видами без лишних препятствий.
В природном парке отметили, что это отличная возможность сделать красивые фотографии, открыть для себя новые маршруты и провести время с комфортом.
Напомним, «Мурадымовское ущелье» — одно из самых посещаемых особо охраняемых природных территорий Башкирии, известное своими пещерами, скальными каньонами и смотровыми площадками. А также здесь восстанавливают популяцию зубров.
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