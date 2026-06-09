В Мурадымовском ущелье установили пешеходный переход через реку Большой Ик

В природном парке «Мурадымовское ущелье» завершились работы по устройству пешеходного перехода через реку Большой Ик. Об этом сообщается в официальных соцсетях природного парка.

Переход установлен на втором броде по пути к Новомурадымовской пещере. Теперь туристам не придётся искать брод, чтобы попасть на гору «Йәшел ус» — к знаменитой смотровой площадке, откуда открывается живописная панорама ущелья.

Благодаря новому сооружению путь к вершине стал значительно безопаснее и комфортнее. Туристы могут легко перейти на тропу, ведущую в гору, и насладиться видами без лишних препятствий.

В природном парке отметили, что это отличная возможность сделать красивые фотографии, открыть для себя новые маршруты и провести время с комфортом.

Напомним, «Мурадымовское ущелье» — одно из самых посещаемых особо охраняемых природных территорий Башкирии, известное своими пещерами, скальными каньонами и смотровыми площадками. А также здесь восстанавливают популяцию зубров.