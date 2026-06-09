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09:00 (UTC+5), 09 Июня 2026

В Башкирии за неделю произошло пять ДТП с лосями и косулями

Инциденты произошли в Иглинском, Чишминском и Дюртюлинском районах.

Фото: Нияз Фазылов | личная страница в ВК
Альфия Аглиуллина

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано пять случаев столкновения автомобилей с дикими копытными животными. Как сообщил глава минэкологии Башкирии Нияз Фазылов, инциденты произошли в Иглинском, Чишминском и Дюртюлинском районах. В результате аварий погибли два лося и три косули.

В ведомстве связывают рост числа таких происшествий с сезонной миграцией и активностью животных в мае-июне. В этот период молодняк начинает осваивать новые территории, а гнус заставляет зверей выходить на открытые, хорошо продуваемые пространства, включая проезжую часть. Особую опасность представляют утренние часы и сумерки, когда животные наименее заметны для водителей.

Только с начала 2026 года на дорогах региона зафиксировано более 62 аварий с участием диких зверей. Статистика минэкологии фиксирует гибель 40 лосей, 22 косуль и 3 кабанов. При этом звери часто появляются перед машиной внезапно, и у водителя не остается времени на экстренное торможение.

Ранее стало известно, что под Уфой усыпили косулю, пострадавшую в аварии.

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