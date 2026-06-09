В Башкирии поднялся ветер

В Башкирии ветреная погода не даст накопиться жаре: завтра в регионе прогнозируется прохладный северо-западный ветер с порывами до 15 м/с. Днём температура будет в пределах +18 +23, а ночью не ниже +9 градусов.

Информация для автомобилистов: ночью и утром на дорогах местами возможен туман, видимость меньше полукилометра.