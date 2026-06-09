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11:47 (UTC+5), 09 Июня 2026

В Башкирии изменится график движения электричек

Фото: БППК | соцсети
Сергей Николаев

В связи с перевозкой организованных детских групп вносятся изменения в график движения пригородных поездов по Башкирии, сообщает БППК. 

На 10 июня 2026 года:
Поезд № 7427 Шакша – Приютово отправится на 4 минуты раньше действующего расписания:
№ 7427 Шакша (отпр. 08.18) – Уфа (приб. 08.47, отпр. 08.55) – Дёма (приб. 09.07, отпр. 09.12) – Пионерская (приб. 09.33, отпр. 09.38) – Приютово (12.17).

На 30 июня 2026 года:
Поезд № 7404 Приютово – Улу-Теляк на участке Шингак-Куль – Улу-Теляк проследует измененным расписанием:
№ 7404 Приютово (отпр. 08.31) – Шингак-Куль (приб. 10.55, отпр. 10.56) – Пионерская (приб. 11.44, отпр. 11.49) – Дёма (приб. 12.16, отпр. 12.21) – Уфа (приб. 12.34, отпр. 12.42) – Улу-Теляк (приб. 14.23). 

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