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11:58 (UTC+5), 09 Июня 2026

Клиенты Совкомбанка могут автоматически оплачивать парковки в 230 торговых центрах России

Фото: ПАО «Совкомбанк» | предоставлено пресс-службой банка

Совкомбанк совместно с проектом «Хиппо Паркинг» запустил сервис «КарПэй», превращающий государственный регистрационный номер автомобиля в цифровой платежный инструмент. Решение упрощает оплату парковки, делая ее полностью автоматической и бесконтактной для клиентов банка.

Сервис позволяет клиентам Совкомбанка подключить «КарПэй» для беспрепятственного проезда и автоматической оплаты на парковках сети «Хиппо Паркинг». Благодаря интеграции финтех-решений банка с API партнера оплата происходит онлайн — без участия клиента, терминалов или ожидания в очередях на выезде. Идентификатором для списания средств служит государственный регистрационный номер автомобиля.

Ключевой технологией сервиса стало применение искусственного интеллекта для распознавания номерных знаков. Камеры фиксируют номер при въезде и выезде, а ИИ-алгоритмы сверяют данные с подключенной подпиской клиента. Это минимизирует ошибки распознавания и обеспечивает бесшовный проезд через шлагбаумы. На данный момент сервис доступен на более чем 230 парковочных объектах, среди которых ключевые торговые центры, бизнес-центры, гостиницы, аэропорты и другие локации по всей России. До конца года планируется расширение сети до более 400 объектов — что сделает использование парковок «Хиппо Паркинг» максимально удобным для автомобилистов в большинстве регионов присутствия.

«Мы рады запустить сервис «КарПэй» в партнерстве с «Хиппо Паркинг» — это логичное продолжение нашей стратегии развития платежных решений, начатой с запуском сервиса «Автодор Пэй» в декабре 2025 года. Мы делаем акцент на улучшении качества сервиса и расширении возможностей для клиентов. Проект «КарПэй» позволяет масштабировать использование государственного номера автомобиля как идентификатора платежного инструмента — это упрощает оплату парковок и платных дорог, а также открывает путь для интеграции в растущую автомобильную экосистему нашей Группы. Благодаря этому наши клиенты получают максимально простой и удобный доступ к парковкам «Хиппо Паркинг» и участкам платных дорог «Автодор». Мы видим высокий потенциал в развитии бесконтактных сценариев и намерены продолжать расширять функционал сервиса для клиентов внутри нашей экосистемы», — комментирует заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

Подключить сервис можно в мобильном приложении Совкомбанка: достаточно перейти в раздел «Авто» → «Парковки», ввести минимальный набор данных и оформить бесплатную подписку на безакцептное списание. Информация о всех транзакциях доступна в реальном времени — это обеспечивает полную прозрачность расходов. Сервис гарантирует отсутствие скрытых комиссий и удобную оплату.

«Сервис «КарПэй» — это полноценная платежная экосистема, позволяющая использовать государственный номер автомобиля как цифровую платежную карту. Недавно мы запустили собственный продукт «Подписки с сервисом КарПэй», и мы очень рады сотрудничеству с Совкомбанком — одним из крупнейших частных банков России. Мы создаем технологичный продукт, удобный для всех участников рынка. В наших планах — масштабирование сервиса «КарПэй» для других банков, лизинговых компаний и технологичных платформ. Также мы активно работаем над расширением сценариев использования: в ближайшее время сервис позволит оплачивать не только парковки, но и другие автомобильные услуги — мойки, шиномонтажи, заправки (АЗС) и другие сервисы. Это поможет снизить издержки и повысить эффективность владения автомобилем», — отметил Тимур Кузеев, директор по продуктам (CPO) проекта Hippo Parking.

Сегодня при использовании платных парковок часто возникают задержки между выездом и оплатой. «КарПэй» устраняет эти проблемы, обеспечивая мгновенное списание и фиксацию проезда. Совкомбанк и «Хиппо Паркинг» намерены развивать экосистему сервисов для автомобилистов, внедряя инновационные методы оплаты, которые упрощают пользовательский опыт и делают взаимодействие с городской инфраструктурой максимально комфортным.

ПАО «Совкомбанк» предоставлено пресс-службой банка
ПАО «Совкомбанк» предоставлено пресс-службой банка
Фото: ПАО «Совкомбанк» | предоставлено пресс-службой банка
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