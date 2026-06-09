Дёшево и сердито: в Башкирии на торги выставили машины должников

В башкирском управлении службы судебных приставов сообщили о торгах 15 июня, на которых будут реализованы автомобили, изъятые у их владельцев за долги. В их числе люксовая «Инфинити» в Стерлитамаке, рабочая лошадка — «буханка» УАЗ в Приютово, уфимские кроссоверы Nissan X-Trail, Haval Jolion и KIA Sportage. Аукцион пройдёт на сайте Росимущества по РБ. Если машины удастся реализовать, долги их владельцев будут закрыты.

Зачастую машины изымают у владельцев за неуплаченный транспортный налог. Между тем добросовестные плательщики могут применять пониженную ставку с прошлого года.