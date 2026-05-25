В наличии в ТТС: 5 премиальных кросс-купе EXEED RX по лучшей цене от 3,6 млн

Специальное предложение в EXEED Центре ТТС

В EXEED Центре ТТС можно записаться на пробную поездку в любое удобное время. Пока клиент будет знакомиться с преимуществами нового автомобиля, специалисты салона оперативно оценят текущий автомобиль для обмена (Trade-in).

Центр сотрудничает с более чем 15 ведущими банками-партнёрами, поэтому подать заявку на одобрение рассрочки можно прямо на месте, быстро и удобно.

Сейчас самое выгодное время для покупки! Только в марте действует специальное предложение: на покупку и подарки на выбор каждому клиенту.

Подробнее на официальном сайте или в отделе продаж по тел.: +7 347 2924433

Дилерский центр находится по адресу: г. Уфа, ул. Рубежная, 180/2

*Указана цена, рассчитанная от максимальной цены перепродажи автомобилей EXEED RX (Эксид ЭрИкс) в комплектации Urban (Урбан) на 01.05.2026, без учета дополнительного оборудования или иных услуг, с учетом максимальной выгоды, при покупки за наличный расчёт действующие по 30.06.2026 (включительно) на автомобили 2025 г.в. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.