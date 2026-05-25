В наличии в ТТС: 5 премиальных кросс-купе EXEED RX по лучшей цене от 3,6 млн

Шикарный кроссовер Exeed RX становится новым эталоном премиум-класса. Этот стильный и технологичный автомобиль предлагает ряд уникальных преимуществ, делающих покупку именно этой модели особенно привлекательной.
Автомобиль оснащен целым рядом высокотехнологичных решений, подчёркивающих высокий класс машины. Панорамная стеклянная крыша, 20-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодная оптика, кожаные сиденья класса Nappa, бесшумное акустическое остекление и электрический привод крышки багажника делают пребывание внутри комфортным и стильным. Для удобства владельцев предусмотрена бесконтактная зарядка мобильных устройств и большое количество точек питания (USB-разъемы и розетки), позволяющих заряжать гаджеты одновременно нескольким пассажирам.
Семь режимов вождения — уникальное предложение для российских дорог! Независимо от погодных условий и состояния дорожного полотна, водителю достаточно выбрать нужный режим («Снег», «Грязь», «Песок» или «Бездорожье»), и интеллектуальный полный привод обеспечит безопасность и уверенность даже в сложных ситуациях. Благодаря такому решению владелец Exeed RX получает возможность свободно путешествовать по всей стране, будь то снегопад зимой или распутица весной.
Система активной безопасности автомобиля включает самые современные решения: адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы движения, предотвращение лобовых столкновений и контроль мертвых зон. Но не только этим богат список ассистентов. Уникальной особенностью является ассистент открывания дверей, позволяющий избежать ДТП при выезде на дорогу, предупреждение о поперечном трафике при движении назад и помощник движения в плотном потоке машин. Всё это делает поездку безопасной и спокойной независимо от опыта водителя.
Специальное предложение в EXEED Центре ТТС
В EXEED Центре ТТС можно записаться на пробную поездку в любое удобное время. Пока клиент будет знакомиться с преимуществами нового автомобиля, специалисты салона оперативно оценят текущий автомобиль для обмена (Trade-in).
Центр сотрудничает с более чем 15 ведущими банками-партнёрами, поэтому подать заявку на одобрение рассрочки можно прямо на месте, быстро и удобно.
Сейчас самое выгодное время для покупки! Только в марте действует специальное предложение: на покупку и подарки на выбор каждому клиенту.
Подробнее на официальном сайте или в отделе продаж по тел.: +7 347 2924433
Дилерский центр находится по адресу: г. Уфа, ул. Рубежная, 180/2
*Указана цена, рассчитанная от максимальной цены перепродажи автомобилей EXEED RX (Эксид ЭрИкс) в комплектации Urban (Урбан) на 01.05.2026, без учета дополнительного оборудования или иных услуг, с учетом максимальной выгоды, при покупки за наличный расчёт действующие по 30.06.2026 (включительно) на автомобили 2025 г.в. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
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