На дорогах Уфы стали активно применять аэрацию воздуха

В Уфе активно используется технология аэрации, которая улучшает состояние улиц в жаркие дни. Поливальные машины службы по благоустройству в летний период ежедневно освежают городские пространства, направляя струи воды вверх над проезжими частями дорог, сообщает уфимская администрация.
Использование метода аэрации дает снижение запылённости – воздух становится чище, особенно в часы пик, и уменьшается смог, поскольку регулярное проветривание приземного слоя снижает концентрацию выхлопов. Также обеспечивается комфорт для пешеходов – даже в жаркий день на участках, где прошла аэрация, дышится легче.
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