Эксперты в Уфе рассказали, как ИИ способен изменить сферу закупок

В программе — обсуждение изменений в контрактной системе, вопросы развития Единой информационной системы и практики применения законодательства в данной сфере. Отдельное внимание спикеры уделят возможностям электронных торговых площадок и цифровым сервисам для заказчиков и поставщиков. Темой круглых столов станут регулирование в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, особенности закупок в здравоохранении и т. д. Кроме того, здесь представят обновления системы «АТМО» и подведут итоги Госзаказа.

Также на конференции наградят победителей рейтинга «Лидер в закупках Республики Башкортостан» по итогам 2025 года. Лучших определят в нескольких номинациях — среди крупнейших, средних и малых заказчиков, а также самых активных участников системы «АТМО».

Как отметила председатель госкомитета РБ по конкурентной политике Гульшат Арсланова, сегодня закупочная сфера быстро меняется вместе с развитием цифровых технологий, поэтому профессиональные площадки становятся особенно востребованными.

«Это пространство для прямого разговора между заказчиками, поставщиками и экспертами. Именно в таком формате рождаются решения для модернизации отрасли. Наша задача — дать каждому практические инструменты: получить ответ на сложный вопрос, обменяться опытом внедрения цифровых решений, найти полезные контакты. А ещё — помочь профессионалам справиться с высокими интеллектуальными нагрузками и повысить свои компетенции», — прокомментировала глава ведомства.

Коммерческий директор ЭТП «Фабрикант» Максим Кулешов рассказал, что одним из главных направлений развития отрасли становятся сервисы на базе искусственного интеллекта. По его словам, новые инструменты помогут сократить время подготовки закупок, снизить количество ошибок и автоматизировать проверку заявок и контрактных процедур.

«Мы готовим модуль для кооперации с субподрядчиками второго и третьего уровня. А ещё — аналитический инструмент для оценки рентабельности каждой закупки в реальном времени. Ведь сегодня специалистам мало просто знать законы: нужно ориентироваться в массе подзаконных актов. А ИИ как раз может сопоставить все требования и взять на себя основную часть рутинной работы», — пояснил Кулешов.