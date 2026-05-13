В Оренбургской области назвали сроки строительства школы на 1,1 тысячи мест

Новая школа в ЖК «Приуралье» Оренбургского района откроется к 1 сентября 2027 года. Готовность объекта составляет 25%, стоимость строительства превышает 1,7 миллиарда рублей.

Как сообщает «Оренбург Медиа» со ссылкой на губернатора региона Евгения Солнцева, учебное заведение в селе Ивановка рассчитано на 1135 мест. Школу возводят для растущего микрорайона, проживающим в котором детям сейчас приходится учиться во вторую смену в соседнем микрорайоне.

Известно, что уже возведены три этажа основного здания. Здесь на площади более 23 тыс. кв. метров появятся современные кабинеты физики, химии и информатики, ИТ-кластер, слесарные и швейные мастерские, два спортзала и тренажерный зал. Архитектурная концепция выполнена в стиле науки и космоса.

Завершить строительство объекта планируют до 31 мая 2027 года.

Напомним, реконструкцию улицы имени Города Галле в Уфе выполнят до конца 2026 года.