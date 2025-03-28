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28 Марта , 14:08
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Улицы Уфы украсят новые цветники и цветочные арки

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В башкирской столице в этом году появится много новых локаций, на которых запланировано озеленение, в том числе посадка различных цветов. Об этом на круглом столе в агентстве «Башинформ» сообщил заместитель начальника управления ЖКХ Уфы Данил Галиулин.

Так, четыре новых цветника, которых ранее не было, появятся на проспекте Октября, в районе остановки «Горсовет». Прилегающую территорию ДК Машиностроителей украсит цветник в честь 100-летия УМПО. В сквере по улице Гафури установят цветочные арки, которых здесь раньше тоже не было.

«На проспекте Салавата Юлаева, возле соборной мечети появится цветник в виде полумесяца, а напротив Центра борьбы установят новые вазоны, — рассказал, отвечая на вопрос журналиста „Башинформа“, Данил Галиулин. — Как и в прошлом году, планируем посадку новых цветов на улице Ленина, рядом с кинотеатром „Родина“, Молодежным театром, ГКЗ „Башкортостан“. Кроме того, рассматриваем вопрос большого озеленения развязки на улице Заки Валиди. Там тоже будет высажено большое количество деревьев и цветов».

Перечень высаживаемых на уфимских улицах цветов и кустарников останется примерно тем же, что и раньше. Среди них — сирень, спиреи, гортензии, петунии, агератумы, бархатцы и т. д.

«Из цветов где-то, может, что-то новое добавим, но пока по цветам перечень не меняется», — заключил замначальника управления ЖКХ Уфы.

Как сообщал ранее Башинформ, 19 апреля в республике стартует акция по посадке деревьев «Зеленая Башкирия».

Автор:Галина Бахшиева
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