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27 Марта , 17:51

В предстоящие выходные в Башкирии увеличат число вагонов электричек

БППК
Фото:БППК

В предстоящие выходные и праздничные дни в Башкирии увеличится число вагонов наиболее востребованных пассажирами электричек, сообщает «Башкортостанская ППК».

На 28 марта составность электропоезда «Ласточка» № 7421 Иглино (отпр. 18.01) – Приютово (приб. 21.58) увеличена с 6 до 12 вагонов.

На 29 марта составность электропоезда «Ласточка» № 7426 Приютово (отпр. 05.55) – Уфа (приб. 08.58) увеличена с 6 до 12 вагонов.

На 28 марта составность электричек № 7447/7448/7450/7449 Уфа (отпр. 16.05) – Кумертау (приб. 20.27, отпр. 20.28) – Оренбург (приб. 22.42) увеличена с 3 до 6 вагонов.

На 29 марта составность электричек № 7452/7451/7453/7454 Оренбург (отпр. 05.18) – Кумертау (приб. 07.34, отпр. 07.35) – Уфа (приб. 11.55) увеличена с 3 до 6 вагонов.

На 28, 29, 31 марта составность электричек № 7439/7440/7442/7441 Уфа (отпр. 07.43) – Кумертау (приб. 11.43, отпр. 11.44) – Оренбург (приб. 13.58); а также №7444/7443/7445/7446 Оренбург (отпр. 15.10) – Кумертау (приб.17.24, отпр. 17.25) – Уфа (приб. 21.30) увеличена с 3 до 6 вагонов.  

Ранее сообщалось, какие новые маршруты электричек и поездов появятся в Башкирии. 

Автор:Сергей Николаев
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