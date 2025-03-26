В районе улиц Галле и Комсомольской в Уфе спроектируют новый квартал

В Уфе разработают проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами имени города Галле, Комсомольской, Тихорецкой, городскими лесами и проектируемыми улицами (Советский и Октябрьский районы города). Общая площадь участка – 12,26 га. Соответствующее постановление подписано главой городской администрации Ратмиром Мавлиевым.

На данной территории предполагается проведение инженерных изысканий. Здесь предполагается жилая застройка, размещение общественных зданий и социальных учреждений.

Ранее «Башинформ» сообщал о планировке нового квартала в Затоне.