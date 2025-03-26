В Башкирии воплотилась в жизнь сказка про семерых козлят

В Башкирии воплотилась в жизнь сказка о семерых козлятах. В селе Арсланово Чишминского района в хозяйстве семьи Борисяк коза Феня принесла сразу семерых козлят. Удивительную историю рассказали в газете «Родник плюс».

По словам фермера с 15-летним стажем содержания коз, такое в их хозяйстве происходит впервые.

— Окотилась коза 21 марта, — рассказал он.– Было видно, что козлят будет несколько, живот был очень большой. Фене пришлось несладко, нужно было помогать, я убирал пленочку с мордочек, разминал слабых, а последний родился уже не жилец, к сожалению. И как итог вот — шестеро живых. Два мальчика и четыре девочки. Все беленькие, а одна с красивым разнопестрым симметричным окрасом, — рассказал Олег Владимирович.