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26 Марта , 14:21

В Башкирии с начала года в «112» поступило 9000 ложных вызовов от детей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

С начала года в Систему-112 поступило более 9000 ложных вызовов по типу «детская шалость», что составляет 1% от числа всех звонков. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС. В ведомстве рекомендовали взрослым регулярно обсуждать с детьми, когда и в каких случаях необходимо звонить по номеру экстренной помощи «112». Также важно объяснить им, что ложные вызовы пожарных, полиции, скорой помощи и других экстренных служб являются серьёзным правонарушением.

«В период школьных каникул растёт число ложных вызовов по типу «детская шалость». Нередко дети набирают номер «112» ради развлечения. Такие вызовы отвлекают сотрудников от работы и создают дополнительную нагрузку на линии связи. В результате людям, которым действительно нужна помощь, становится сложнее дозвониться до операторов системы "112"», — отметили в госкомитете РБ по ЧС.

Ранее в Башкирии школьник сорвал контрольную ложным сообщением о минировании.

Автор:Дарья Субботина
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