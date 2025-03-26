В Башкирии директор школы ответил за безразличие к травмированной ученице

Директора школы в Бурзянском районе оштрафовали за травмирование ребенка на 10 тысяч рублей. Как выяснила местная прокуратура, в январе этого года 10-летняя девочка во время перемены получила черепно-мозговую травму, ее здоровью был причинен легкий вред. Между тем руководство учебного заведения скрыло этот факт от надзорного ведомства. Вместе с тем в момент происшествия фельдшер в школе отсутствовал, сотрудники не приняли мер к вызову медперсонала для оказания помощи. В итоге ученица лишь на следующий день обратилась в лечебное учреждение.

Прокуратура внесла в адрес директора представление, по результатам рассмотрения которого классного руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности. Также по инициативе прокуратуры руководитель школы был привлечен к административной ответственности по статьям «нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся» и «непредставление сведений (информации)».

Ранее в Башкирии школьник сорвал контрольную ложным сообщением о минировании.