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26 Марта , 14:50

Поддержку благовещенских заводчан от работодателя оценили на всероссийском уровне

В Москве назвали лауреатов Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Награду за лучшие в России программы по поддержке сотрудников и их семей получила Объединенная металлургическая компания (ОМК), у которой в Благовещенске находится завод.

Вячеслав Хабаров erid:3apb1QrvkfDRVtcV21yMVJj7y2soaxD8XuxCw5cz79Tph
erid:3apb1QrvkfDRVtcV21yMVJj7y2soaxD8XuxCw5cz79TphФото:Вячеслав Хабаров

В 2024 году ОМК направила на развитие социальных программ 2,4 миллиарда рублей. Каждый работник компании обеспечен полисом добровольного медицинского страхования (ДМС) и бесплатным питанием на рабочем месте. А кроме того, более 1,5 тысячи сотрудников, воспитывающих троих и более детей, детей с инвалидностью или растящих ребёнка в одиночку, ежегодно получают материальную помощь и подарочные сертификаты в рамках акции «Забота объединяет». Для многодетных мам предусмотрены дополнительные оплачиваемые отпуска. Почти две тысячи детей работников ежегодно отдыхают по льготным путёвкам.

Получая награду, председатель наблюдательного совета ОМК Анатолий Седых подчеркнул, что компания уделяет внимание не только созданию рабочих мест, но и качеству жизни в городах присутствия.

ОМК активно участвует в развитии регионов: поддерживает школы и спортивные секции, организует научные фестивали, семейные и детские праздники.

Вклад ОМК в реализацию приоритетных национальных проектов отмечается в рамках Национальной премии РСПП уже второй год подряд. И в 2024 году программы поддержки сотрудников компании вновь признаны лучшими в стране.

Реклама. АО "ОМК". ИНН 7736030085
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