Налоговики Башкирии арестовали имущество должников на 93 млн рублей

Свыше 300 автомобилей и других имущественных объектов на общую сумму 93 миллиона рублей арестовали у должников сотрудники УФНС по Башкирии с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Известно, что с дебиторов взыскано свыше 79 млн руб.

В то же время количество должников в текущем году на территории республики снизилось на 89 тысяч человек — сейчас их насчитывается 410 тыс. Задолженность погашена на 343 млн руб.

Напомним, с 2025-го пониженная ставка транспортного налога в Башкирии применяется только при отсутствии задолженности. Проверить ее статус можно через личный кабинет для физлиц на сайте УФНС РФ, мобильное приложение «Налоги ФЛ», в офисе МФЦ или на Госуслугах.

Ранее Росреестр по РБ опроверг введение налога на хозпостройки.