Набросился со спины: в Башкирии стали известны новые подробности нападения

Журналистам стали известны новые подробности нападения медведя на 62-летнего мужчину в Баймакском районе. Оказалось, пострадавший не встретился с хищником лицом к лицу, а получил удар в спину.

«Дед в лесу собирал рога лосей и случилось так, что со спины на него напал медведь», – рассказал внук сельчанина журналистам «Горобзора».

Сейчас пострадавший находится в отделении челюстно-лицевой хирургии городской клинической больницы №21 Уфы в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, аналогичный случай нападения косолапого на человека произошел в Бурзянском районе. Там мужчина отбился от лап медведя трехлитровой банкой, писал «Башинформ».