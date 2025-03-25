На крупнейшем гидроузле Башкирии зафиксирован самый ранний паводок

С 22 марта Павловская ГЭС работает в режиме «Паводок». По наблюдениям, начатым с момента ввода гидроузла в эксплуатацию (66 лет назад), это самое раннее начало паводка. 22 марта приток в водохранилище составил 551 кубометр в секунду, утром 25 марта он снизился до 483 кубометров в секунду. При этом расход воды практически равен притоку, сообщает пресс-служба БГК.

Отмечается, что в зимний период, для пропуска половодья, чашу гидроузла освободили, в результате чего уровень воды опустился до 132,22 м по балтийской системе высот. В апреле-мае, за счет притока он вырастет до 140 м, благодаря чему в пик паводка на реке Уфе снизится риск подтопления больших территорий. Накопленную воду будут постепенно расходовать до следующей весны. В среднем в период половодья (апрель-май) через Павловское водохранилище проходит 5,2 млн кубометров воды, из которой остается только 16%. Остальная вода проходит транзитом.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как республика подготовилась к паводку.