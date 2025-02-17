Новости Башкортостана и Уфы
80.97
0
94.08
0
65.94
-0.05
-4 °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Общество
17 Февраля , 17:53

билайн объявляет о старте продаж realme C75 с выгодой до 6 000 рублей

пресс-служба realme
Фото:пресс-служба realme

erid:2VSb5zHJq9i

В интернет-магазине, а также в офисах продаж и обслуживания билайна стартовали продажи нового смартфона realme C75. Клиенты мобильного оператора могут приобрести устройство на особых условиях: комплект 3 в 1, который включает смартфон realme C75, аксессуар и бонусы на связь с выгодой до 6 000 рублей.

Новинка realme доступна в цветах Золотой и Черный, в конфигурации 8+128 ГБ по цене 15 999 рублей, а 8+256 ГБ — 17 999 руб.

realme C75 — первый в мире смартфон, получивший престижный сертификат TÜV Rheinland «Смартфон повышенной прочности» и прошедший тест на работу в экстремальных условиях MIL-STD 810H, что подтверждает его беспрецедентную надежность.

Смартфон имеет максимально возможную защиту от влаги и пыли по стандартам IP69, IP68 и IP66. Прочность устройства также обеспечивается инновационной конструкцией ArmorShell™ Tough Build, разработанной realme. Эта комплексная система защиты включает в себя стекло, которое обеспечивает в 2,6 раза большую ударостойкость и в 4 раза большую устойчивость к царапинам, чем материалы, использовавшиеся ранее.

Помимо высокой прочности, realme C75 в своем сегменте выделяется высокой производительностью и впечатляющими AI-возможностями. Мощный чипсет G92 Max и оперативная память объемом 8 ГБ с возможностью расширения еще на 16 ГБ обеспечивают комфортную работу в режиме многозадачности и безупречную производительность. Полное погружение в контент обеспечивает FHD экран с частотой 90 Гц и лучшей в своем сегменте защитой глаз пользователя.

realme C75 также оснащен увеличенным динамиком, улучшенным качеством звука и более широким амплитудным диапазоном, что обеспечивает громкий, но чистый звук. Кроме того, благодаря увеличению громкости вокальных частот, оптимизации динамического диапазона и работы эквалайзера был усовершенствован алгоритм супергромкости. Так, realme C75 достигает впечатляющего показателя UltraBoom в 400% — смартфон способен заменить небольшую колонку.

Суперъемкий 5828 мАч обеспечивает до 24 дней работы в режиме ожидания, а технология быстрой зарядки мощностью 45 Вт заряжает батарею на целый день за считанные мгновения — всего 5 минут зарядки достаточно для 3 часов работы в режиме разговора. Технология интеллектуальной зарядки отвечает за эффективность и безопасность зарядки даже при очень низких температурах окружающей среды. Также в устройстве доступна технология обратной зарядки.

Более подробная информация о предложении доступна на сайте билайна.

Реклама ПАО «ВымпелКом». ИНН 7713076301. Подробнее на сайте: beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
6 Октября , 09:00
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 09:30
Инвестиции в будущее: как сервисы Билайна становятся доступными и удобными для каждого
Лонгриды
11 Сентября , 17:56
Финансовая капсула: как сохранить и приумножить накопления в условиях снижения ключевой ставки
Лонгриды
11 Сентября , 14:13
Жилой комплекс «Ленинские высотки»: новая глава в истории центра Уфы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru