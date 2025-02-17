билайн объявляет о старте продаж realme C75 с выгодой до 6 000 рублей

erid:2VSb5zHJq9i

В интернет-магазине, а также в офисах продаж и обслуживания билайна стартовали продажи нового смартфона realme C75. Клиенты мобильного оператора могут приобрести устройство на особых условиях: комплект 3 в 1, который включает смартфон realme C75, аксессуар и бонусы на связь с выгодой до 6 000 рублей.

Новинка realme доступна в цветах Золотой и Черный, в конфигурации 8+128 ГБ по цене 15 999 рублей, а 8+256 ГБ — 17 999 руб.

realme C75 — первый в мире смартфон, получивший престижный сертификат TÜV Rheinland «Смартфон повышенной прочности» и прошедший тест на работу в экстремальных условиях MIL-STD 810H, что подтверждает его беспрецедентную надежность.

Смартфон имеет максимально возможную защиту от влаги и пыли по стандартам IP69, IP68 и IP66. Прочность устройства также обеспечивается инновационной конструкцией ArmorShell™ Tough Build, разработанной realme. Эта комплексная система защиты включает в себя стекло, которое обеспечивает в 2,6 раза большую ударостойкость и в 4 раза большую устойчивость к царапинам, чем материалы, использовавшиеся ранее.

Помимо высокой прочности, realme C75 в своем сегменте выделяется высокой производительностью и впечатляющими AI-возможностями. Мощный чипсет G92 Max и оперативная память объемом 8 ГБ с возможностью расширения еще на 16 ГБ обеспечивают комфортную работу в режиме многозадачности и безупречную производительность. Полное погружение в контент обеспечивает FHD экран с частотой 90 Гц и лучшей в своем сегменте защитой глаз пользователя.

realme C75 также оснащен увеличенным динамиком, улучшенным качеством звука и более широким амплитудным диапазоном, что обеспечивает громкий, но чистый звук. Кроме того, благодаря увеличению громкости вокальных частот, оптимизации динамического диапазона и работы эквалайзера был усовершенствован алгоритм супергромкости. Так, realme C75 достигает впечатляющего показателя UltraBoom в 400% — смартфон способен заменить небольшую колонку.

Суперъемкий 5828 мАч обеспечивает до 24 дней работы в режиме ожидания, а технология быстрой зарядки мощностью 45 Вт заряжает батарею на целый день за считанные мгновения — всего 5 минут зарядки достаточно для 3 часов работы в режиме разговора. Технология интеллектуальной зарядки отвечает за эффективность и безопасность зарядки даже при очень низких температурах окружающей среды. Также в устройстве доступна технология обратной зарядки.

Более подробная информация о предложении доступна на сайте билайна.

