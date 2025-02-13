«Единая Россия» инициировала обсуждение Стратегии развития образования

Партия «Единая Россия» предложила провести широкое общественное обсуждение проекта Стратегии развития образования. С соответствующей инициативой выступил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев на заседании профильной комиссии. Он подчеркнул, что документ должен объединить интересы государства, экспертов и граждан, поскольку «все жители страны так или иначе участвуют в процессе образования и обучения».

В ходе дискуссии Якушев выделил ключевые направления для доработки Стратегии. В их числе — оптимизация учебной нагрузки на школьников, снижение бюрократической нагрузки на педагогов и модернизация образовательной инфраструктуры.

«Эти вопросы очень волнуют учеников и их родителей. Люди жалуются на растущее число обязательных предметов, большие объёмы домашних заданий, с которыми школьники не способны справиться без помощи взрослых. В Стратегии должны быть предложены такие решения этих вопросов, которые, с одной стороны, будут отвечать на запрос о снижении нагрузки на школьников. А с другой – обеспечивать современный уровень знаний и компетенций учащихся и выпускников», — отметил он.

Особое внимание уделено вопросам оплаты труда учителей. Якушев указал на региональные дисбалансы в зарплатах и необходимость их унификации. С 2024 года, в рамках поручения президента, начнётся внедрение новой модели оплаты труда, которая должна обеспечить справедливость и прозрачность.

«Система оплаты труда учителей и преподавателей требует серьёзной, вдумчивой доработки. Для школьных учителей необходимо обеспечить соответствие оплаты и нагрузки, чтобы наиболее востребованные специалисты получали адекватное вознаграждение за свою работу. Могли по-настоящему достойно зарабатывать в школе, а не уходить в репетиторство», — заявил секретарь Генсовета.

Для вузов актуальной остаётся проблема разрыва в доходах между преподавателями и руководством. Якушев предложил увязать зарплаты с вкладом в образовательный процесс, а также включить этот параметр в критерии оценки эффективности вузов.

Стратегия, по мнению партии, должна усилить координацию между Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруда. Это позволит корректировать контрольные цифры приёма в вузы и ссузы, балансируя спрос на гуманитарные и технические специальности. Якушев отметил, что региональные вузы должны готовить кадры, востребованные в конкретных территориях.

В документ планируется включить инициативу по созданию прозрачного рейтинга качества образования для вузов и учреждений СПО. Кроме того, «Единая Россия» настаивает на окончательном решении по формату ЕГЭ: «Либо мы сохраняем ЕГЭ и полностью прекращаем дискуссии на эту тему, либо отказываемся от него», — заявил секретарь Генсовета.

Якушев предложил закрепить в Стратегии успешные практики работы с талантливой молодёжью, включая опыт федеральной территории «Сириус». Также важно чётко распределить полномочия между федеральным центром и регионами, что позволит губернаторам эффективнее развивать образование с учётом местной экономики.

Предложения партии основаны на анализе обращений граждан, поступивших через общественные приёмные, штабы поддержки и муниципальных депутатов. Замглавы ведомства Ирина Шварцман заверила, что все инициативы «Единой России» будут учтены при доработке Стратегии.