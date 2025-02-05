Истории ветеранов появятся в соцсети благодаря совместному проекту «Единой России» и «ВКонтакте»

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Единая Россия» собирается провести ряд мероприятий, посвященных этому значимому событию. В реализации плана примут участие в том числе крупные компании страны.

Например, достигнута договоренность с онлайн-платформой «ВКонтакте» о создании групп в соцсети, посвященных фронтовикам. В ходе заседания оргкомитета «Наша Победа» координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин проинформировал, что в 2025 году тематические сообщества появятся в каждом российском регионе.

– На этих страницах мы разместим памятные фотографии и истории из жизни ветеранов, новости о них, сообщения от родственников. Это та память, которая должна жить, – конкретизировал он.

Также оказать совместную поддержку ветеранам планируют крупные агрегаторы перевозок. Сейчас в Курской области успешно реализуется инициатива «Социальное такси», и партия инициирует ее распространение по всей стране. Проект даст возможность бесплатно воспользоваться услугой участникам Великой Отечественной войны из других регионов.

«Почта России» помогает проводить акцию «Письмо герою». Выразить слова поддержки бойцам СВО можно будет и на площадках самого масштабного мероприятия – «Диктанта Победы», который проведут 25 апреля. В этом году планируют расширить географию события и символично объединить 80 стран-участников со всего мира.

Сохранение исторической памяти, поддержка героев и патриотическое воспитание подрастающего поколения – это главные идеи программы празднования 80-летия Великой Победы.

– Мы чествуем наших ветеранов и, конечно же, говорим о других участниках военных конфликтов, локальных войн и специальной военной операции. Все эти категории должны быть в обязательном порядке охвачены. Мероприятий много. Мы должны обратить внимание на то, чтобы они качественно проходили не только в столице, но и в любой точке нашей страны, – подвел итог секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.