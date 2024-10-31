Новости Башкортостана и Уфы
80.89
-0.09
93.38
0
64.77
+0.4
1+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Общество
31 Октября 2024, 12:03

билайн Big Data & AI разработал модель на базе ИИ для видеокамер против мошенничества

Команда билайн Big Data & AI, специализирующаяся на работе с ИИ и большими данными, разработала решение на базе компьютерного зрения для отслеживания потенциальных случаев мошенничества для одной из федеральных сетей магазинов электроники и аксессуаров.

erid:2VSb5yk93SY

Сеть насчитывает более тысячи торговых точек по всей России, в каждой из которых установлены камеры видеонаблюдения, используемые в основном службой безопасности. В условиях большого количества сотрудников и офисов инциденты, связанные с недобросовестными действиями работников, происходят регулярно, и их расследование требует значительных усилий. 

В компании есть отдел контроля качества обслуживания, который использовал эти камеры также для мониторинга случаев мошенничества. Сотрудники отдела самостоятельно просматривали записи с видеокамер, но при таком подходе не получалось проводить полноценный контроль — не хватало ресурсов. В компании уже были налажены алгоритмы, анализирующие кассовые операции и выявляющие среди них подозрительные. Они помогали проводить более “прицельный” контроль, но не давали полной информации. Возникла идея интегрировать видеоаналитику в связке с кассовыми алгоритмами для более глубокого анализа.

В контуре заказчика было установлено программное обеспечение, включающее нейросеть, обученную выявлять различные сценарии противоправных действий сотрудников. Нейросеть достигла точности определения инцидентов, сопоставимой с проверкой эксперта.

Модель, созданная командой билайн Big Data & AI, отслеживает присутствие людей в кадре, а определение клиент/сотрудник происходит согласно их нахождению в разных зонах. Так “сотрудник” определяется, когда человек находится в кассовой зоне за стойкой. Также для разных сценариев нейросеть определяет терминал оплаты, кисти рук, предоставление документов, кассу и ее статус — закрыта или открыта. Терминал оплаты может быть перекрыт при подписании документов или во время оплаты, поэтому для таких случаев используется длинный трекер, который запоминает последнее местоположение терминала на протяжении минуты. Также фиксируются случаи саботажа камер: их отключение или перекрытие.

Система определяет более 10 различных сценариев потенциальных мошеннических действий. Одним из самых серьезных нарушений является ситуация, когда сотрудник получает наличные деньги от покупателя, но не вносит их в кассу. Также нейросеть выделяет ситуации осуществления возвратов, проведения платежей и оформления договоров без клиента. 

Каждый день система собирает отчеты по событиям для каждой камеры, фиксируя время нахождения клиента в зоне видимости, открытие кассы и подписи на терминалах оплаты. Потом эти данные анализируются вместе с отчетом кассовых операций в 1С и отправляются на проверку специалистам отдела качества, которые выносят финальное решение о наличии нарушений в тех или иных событиях.

В результате, за первые полгода работы нейросеть определила 19% действий как подозрительные, 47% из них подтвердились как нарушения. В настоящее время система уже интегрирована в 93 магазинах сети по всей России, и по результатам работы заказчик принял решение о расширении проекта до 200 точек до конца 2024 года. В планах по улучшению решения также автоматизация работы с другими бизнес-системами для минимизации человеческого участия в рутинной деятельности.

Реклама. ПАО «ВымпелКом», ИНН 7713076301, подробнее на сайте beeline.ru

Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
6 Октября , 09:00
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 09:30
Инвестиции в будущее: как сервисы Билайна становятся доступными и удобными для каждого
Лонгриды
11 Сентября , 17:56
Финансовая капсула: как сохранить и приумножить накопления в условиях снижения ключевой ставки
Лонгриды
11 Сентября , 14:13
Жилой комплекс «Ленинские высотки»: новая глава в истории центра Уфы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru