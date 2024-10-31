Новости Башкортостана и Уфы
80.98
0
94.58
0
60.95
-0.34
6+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Общество
31 Октября 2024, 16:23

Ансамбль народного танца «Ляйсян» отметил 60-летие в ГКЗ «Башкортостан»

В честь юбилея Заслуженный коллектив народного творчества РФ, ансамбль народного танца «Ляйсян» выступил с большой концертной программой из своих лучших номеров, часть которых была поставлена более полувека назад Заслуженным деятелем искусств РСФСР и БАССР Файзи Гаскаровым. Мероприятие с участием высоких гостей состоялось 28 октября 2024 года на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» (г. Уфа).

– Сегодня в этом зале особая атмосфера творчества и легкой внутренней ностальгии: я вместе с вами, дорогие земляки, вспоминаю свое детство, когда ни один праздник в совхозе «Байрамгуловский» не обходился без выступления ансамбля народного танца «Ляйсян». Будучи девчонками и мальчишками, мы не осознавали своего счастья, что воспитывались на лучших образцах народного творчества, и я уверена, что именно это наследие мы должны бережно хранить и передавать из поколения в поколение, – отметила в своем выступлении Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, вспомнив историю становления и развития ансамбля, поблагодарив ветеранов «Ляйсян» и Учалинский ГОК – за шефство над ансамблем, благодаря которому «из репертуара не был утрачен ни один танец».

За многолетний добросовестный труд, сохранение народных традиций и воспитание подрастающего поколения Благодарственные письма Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре вручены ветерану ансамбля Финзире Султановой и художественному руководителю «Ляйсян», Заслуженному работнику культуры РБ Мидахату Алсынбаеву, которые в праздничный вечер солировали в знаменитой постановке Файзи Гаскарова «Наш праздник».

Ветераны ансамбля – всего 10 человек – также станцевали в «Укротителях» и «Фронтовиках», вызвав у зрителей бурные аплодисменты. Поддержали танцоров на сцене воспитанники Образцовой студии бального и современного танца «Кристалл», а также работник энергоцеха Вадим Муратшин, исполнивший несколько песен. 

В течение концерта со сцены прозвучало множество теплых и искренних слов в адрес ансамбля народного танца «Ляйсян». Почетными грамотами Министерства культуры Республики Башкортостан были награждены репетиторы ансамбля Вильдан Аглеев и Венера Губайдуллина, Благодарственными письмами – артисты балета Розалия Абдрахманова и Айназ Галихаметов, а также костюмер Элла Щепкова.

Заслуженный коллектив народного творчества РФ, ансамбль народного танца «Ляйсян» действует при полном финансовом обеспечении АО «Учалинский ГОК». В коллективе танцуют 24 артиста балета. Основная часть мужского состава является работниками Учалинского ГОКа.

Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru