В Уфе пройдет открытая встреча с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт»

В Уфе пройдет открытая встреча с добровольцами отряда «ЛизаАлерт». Представители поисковой организации расскажут всем желающим, как проходят поиски детей и взрослых и как можно к ним присоединиться.

Встреча состоится 30 октября в 15.00 на АЗС «ОПТИ» N9201 по адресу, Республика Башкортостан, городской округ Уфа, Степная улица, 1к1, деревня Жилино.

Как стало известно «Башинформу», эта встреча даст старт новому совместному проекту сети АЗС «ОПТИ» и добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Он предусматривает размещение на заправочных станциях оперативных штабов по поиску пропавших, а также совместную информационно-профилактическую работу.