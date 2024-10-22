Дети из Башкортостана стали лучшими в Бишкеке

Делегация из Башкортостана вернулась из Бишкека (Кыргызская Республика), где состоялся зональный тур X юбилейного корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». Мероприятие собрало более 800 участников художественной самодеятельности из 22 дочерних компаний ПАО «Газпром» России, Беларуси, Армении и Кыргызстана.

За три конкурсных дня творческие коллективы и исполнители представили на суд жюри 131 номер, два из них подготовили дети работников ООО «Газпром трансгаз Уфа». Выступления вокального дуэта «Райхан» и ансамбля народного танца «Задоринка» собрали шквал аплодисментов и самые высокие оценки экспертов.

Жюри конкурса отметило высокий профессионализм артистов самодеятельности из Башкортостана. Ансамбль народного танца исполнил шуточный танец «Камаринская». Тщательно подобранные сценические образы, отточенная техника и актерское мастерство – все это слилось в виртуозном танце, который никого не оставил равнодушным и помог занять первое место.

Участницы вокального ансамбля «Райхан» – Рианна Исламова и Риана Халиуллина спели мелодичную песню «Олы юлнын тузаны», что в переводе на русский язык означает «Пыль больших дорог». Образы, созданные художником по костюмам, мастерство педагога, воплощенное в выступлении, и харизма юных исполнительниц – все это помогло девочкам создать единый образ на сцене и удостоиться диплома второй степени.

Также в рамках корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» состоялся конкурс детского рисунка «Юный художник». В этом году он был посвящен 20-летию со дня образования фестиваля «Факел». Дети работников ООО «Газпром трансгаз Уфа» приняли активное участие в отборочном туре конкурса и показали свои творческие способности. Рисунок Владимира Сидорова из Кармаскалинского управления предприятия «Яркий «Факел» талантов» занял почетное первое место.

Финал фестиваля состоится в мае 2025 года, на него приглашены обладатели дипломов I и II степени зональных туров. Делегация предприятия уже начала подготовку к финалу, чтобы достойно представить республику в масштабном творческом состязании.