Стало известно, какие хлебобулочные изделия предпочитают жители России

Ежедневно за хлебом и хлебобулочными изделиями жители России приходят в магазин около 2 млн раз. Выпечка попадает в каждый десятый чек, и на одну покупку в среднем приходится по 2 подобные позиции, следует из исследования торговой сети «Пятёрочка».

Популярность хлебобулочных изделий «только из печи» продолжает расти: за 8 месяцев текущего года покупатели приобрели их практически 1 млрд штук, что почти на треть больше показателей прошлого года. Чаще всего выбор они останавливают на разнообразных сытных и сдобных слойках, а также на разных видах этнического хлеба, таких как лаваш, пита или тортилья.

Самыми большими любителями хлебобулочных изделий оказались жители Северного Кавказа и Москвы — только в этом году они уже приобрели выпечку по 6 млн раз. В тройку лидеров также попали регионы Черноземья. Причем если на Кавказе больше всего любят пшеничный хлеб, слойки с сахаром и чиабатту, то в Москве это самса с мясом, пирожки с капустой и улитка с курицей и картофелем.

В целом же по стране особой популярностью пользуются язычки с сахаром, улитки с курицей и картофелем, хачапури с ветчиной и сыром, багеты ржаные чесночные и самса с курицей.

Удивительно, но наступление пляжного сезона не сдерживает, а наоборот стимулирует рост продаж хлебобулочных изделий. В этом году самыми пиковыми месяцами оказались июль и август: всего за 2 месяца было реализовано более 270 млн штук выпечки. А вот зимние посленовогодние месяцы, наоборот, отличаются сдержанным спросом — за январь и февраль 2024 года было продано на треть меньше, чем за два летних месяца.

Причем больше всего россияне тяготеют именно к сладкой выпечке: за 8 месяцев 2024 года продажи таких изделий на треть превышают продажи сытной выпечки. Так, на 439 млн штук реализованной сладкой продукции приходится 340,5 млн штук несладких изделий.