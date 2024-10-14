Фото: ООО «Газпром трансгаз Уфа» | ООО «Газпром трансгаз Уфа»
10:06 (UTC+5), 14 Октября 2024

«Витязь-ГТУ» – чемпион Республики Башкортостан

Накануне завершился 85-й Чемпионат Башкортостана по футболу. Его апофеозом стал финальный матч между уфимским «Витязем-ГТУ», представляющим ООО «Газпром трансгаз Уфа», и «Стартом» из Жуково.

Игра с равными возможностями на успех завершилась нулевой ничьей. Таким образом, «Витязь-ГТУ», опередив в турнирной таблице своего соперника на 2 очка, впервые в истории стал чемпионом Республики Башкортостан по футболу.

В свою очередь, «Старт», как и год назад, признан серебряным призером. А бронзовых медалей удостоены прошлогодние чемпионы – футболисты туймазинского «Спартака».

