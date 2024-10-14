Первый день рождения Гастрономики пройдет в Гостином дворе

На протяжении всего года фуд-молл радовал уфимцев вкусной едой, напитками, приятной атмосферой, дарил разные эмоции как взрослым, так и детям.
В программе дня рождения:
Одним из главных подарков для всех гостей будет скидка 50% на все в барах: Taproom, Вино и Коктейли. Самый удачливый сможет забрать главный приз праздника — это купон на 50 блюд от Гастрономики.
26 и 27 октября, Гастрономика в Гостином дворе, Верхнеторговая пл.,1.
Вход свободный
Подробности о тайминге дня рождения будут появляться здесь: gastro-nomika.ru
Соцсети: gastronomikaufa