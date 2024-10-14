Новости Башкортостана и Уфы
Общество
14 Октября 2024, 10:00

Первый день рождения Гастрономики пройдет в Гостином дворе

26 и 27 октября Гастрономика в Гостином дворе празднует свой первый день рождения. В честь события обещает фуд-молл праздничную программу, вкусные мастер-классы, конкурсы для детей и взрослых, подарки, перформанс и именинный торт.

Фото:предоставлено пресс-службой «Гастрономика»

На протяжении всего года фуд-молл радовал уфимцев вкусной едой, напитками, приятной атмосферой, дарил разные эмоции как взрослым, так и детям.

В программе дня рождения:

  • более 300 блюд и 20 участников;
  • мастер-классы для детей и взрослых;
  • дегустации и «винное казино»;
  • детский спектакль, игры для детей, аквагрим;
  • живая музыка, развлекательная программа, подарки и именинный торт.

Одним из главных подарков для всех гостей будет скидка 50% на все в барах: Taproom, Вино и Коктейли. Самый удачливый сможет забрать главный приз праздника — это купон на 50 блюд от Гастрономики.

26 и 27 октября, Гастрономика в Гостином дворе, Верхнеторговая пл.,1. 

Вход свободный

Подробности о тайминге дня рождения будут появляться здесь: gastro-nomika.ru

Соцсети: gastronomikaufa

Фото:предоставлено пресс-службой «Гастрономика»
Реклама. ИП Федорова Ольга Александровна. ИНН 027614497238
