Первый день рождения Гастрономики пройдет в Гостином дворе

На протяжении всего года фуд-молл радовал уфимцев вкусной едой, напитками, приятной атмосферой, дарил разные эмоции как взрослым, так и детям.

В программе дня рождения:

более 300 блюд и 20 участников;

мастер-классы для детей и взрослых;

дегустации и «винное казино»;

детский спектакль, игры для детей, аквагрим;

живая музыка, развлекательная программа, подарки и именинный торт.

Одним из главных подарков для всех гостей будет скидка 50% на все в барах: Taproom, Вино и Коктейли. Самый удачливый сможет забрать главный приз праздника — это купон на 50 блюд от Гастрономики.

26 и 27 октября, Гастрономика в Гостином дворе, Верхнеторговая пл.,1.

Вход свободный

Подробности о тайминге дня рождения будут появляться здесь: gastro-nomika.ru

Соцсети: gastronomikaufa