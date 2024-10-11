Башкортостанцы отдыхают от мессенджеров в Сочи

erid:2VSb5wU1PZz

Оператор подготовился к визиту и расширил пропускную способность сети 4G. По завершении пляжного сезона, используя обезличенную статистику, билайн рассказал, как модернизированная сеть помогла сделать отдых башкортостанцев комфортнее, безопаснее и интереснее.

Туристы предпочли делиться фотографиями и видео в социальных сетях, решив отдохнуть от переписок в мессенджерах и чтения новостей. Если разделить общее количество обращений к социальным сетям на количество приехавших клиентов, то получится, что в среднем каждый турист открывал социальные сети около 300 раз. Мессенджеры не могут похвастаться таким вниманием – их использовали в среднем только 17 раз в день.

Интересно, что местные абоненты тоже стали более активны в социальных сетях и мессенджерах: в июле они заходили в эти приложения в 2 раза чаще, чем в мае. Не иначе как добавляли в «друзья» новых приезжих знакомых.

Отличается и средний возраст пользователей. В Сочи молодёжь уступает лидерство по пользованию социальными сетями. Этим летом более 50% пользователей социальных сетей и мессенджеров в сети билайн в Сочи были среднего возраста, чуть более 40% пришлось на молодежь, на третьем месте - пенсионеры.

В июле клиенты билайн узнавали прогноз в среднем 10 раз на день. В буквальном смысле. И не зря! Известно, что на улицу вообще не стоит выходить при УФ индексе выше 10, а с УФ индексом от 6 до 10 - активно наносить солнцезащитный крем. Эту информацию можно быстро узнать через смартфон. В итоге в июле клиенты билайн в 1,5 раза чаще использовали сервисы прогноза погоды, чем в мае.

Чаще всего сервисами прогнозов погоды пользовались люди среднего возраста, на втором месте – молодежь, и на третьем – пенсионеры. При этом среди лиц старшего возраста прогноз погоды является более популярным сервисом, чем мессенджеры, соцсети и услуги бронирования.

Возможность увидеть, не вставая с пляжного лежака, рейтинги и отзывы на экскурсии и гостиницы оценило множество клиентов билайн. Казалось бы, зачем открывать сайты бронирования, когда ты уже находишься на отдыхе? Но статистика говорит: в среднем в июле жители Сочи использовали такие сервисы 5 раз в день, а приехавшие из других регионов – 22 раза. В топ используемых приложений вошли сразу 4 российских компании для бронирования жилья.

Что касается большого трафика на сайты покупки билетов, то объяснение можно найти в СМИ. Новости сообщали о том, что туристы часто приезжали без обратного билета. Это косвенно подтверждает и статистика использования приложений: при поиске ЖД-билетов трафик в июле был два раза больше, чем в мае.

Этим летом Сочи посетили клиенты билайн из 83 регионов. Кроме башкортостанцев в десятку вошли туристы из Москвы и Подмосковья, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, Волгоградской, Воронежской, Оренбургской, Самарской областей и Ставропольского края.

Благодаря гостям из других регионов трафик в сети билайна в Сочи в июле увеличился на 61% по сравнению с февралем. Чтобы клиенты комфортно пользовались интернет-сервисами, технические специалисты билайн заранее расширили пропускную способность сети, переведя частоты из стандарта связи 3G в 4G. Модернизация прошла в Сочи, Анапе, Геленджике, Краснодаре и других населенных пунктах Кубани. Таким образом, даже при повышенной нагрузке на мобильный интернет скорость и надежность остается высокой, а емкости сети хватает и для гостей курортов.

* по данным внутренней аналитики обезличенных данных ПАО «ВымпелКом».

Реклама. ПАО «ВымпелКом». ИНН 7713076301, подробнее на сайте: beeline.ru